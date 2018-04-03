Вена, 3 апреля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Великобритания, нацелившаяся на выход из ЕС, своими действиями по «делу Скрипалей» внесла в Евросоюз дополнительный раскол вместо того, чтобы «продемонстрировать единство». О том, как отреагировали политики разных стран ЕС на необходимость безосновательных дипломатических мер и какие претензии они выдвинули друг другу, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Великобритания и Европа

Российской политике приписывали желание разобщить Евросоюз, но лучше Лондона, как мы теперь видим, никто не справился с подобной задачей. Австрийская решимость остаться на стороне здравого смысла вызвала глубокое непонимание со стороны тех, кто погнался за солидарностью с Великобританией в ущерб разуму и праву. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль была вынуждена рассказать, как посол Великобритании настойчиво рекомендовал «принять конкретные меры» по высылке российских дипломатов, но консолидированная позиция партнеров по правящей коалиции Австрии отвергла это давление, подтвердив статус Австрии как нейтрального государства. В ответ раздались хамские предъявления претензий, подобные высказыванию бывшего министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта, который заявил о несовместимости нейтральности и членства в ЕС.

С другой стороны, многие европейские эксперты все еще не понимают, зачем лидеры ряда стран ЕС идут на поводу у Великобритании, которая из ЕС уходит. Как подчеркивает немецкий журнал Focus, не все государства — члены Европейского союза согласились выслать сотрудников российских посольств, поэтому если «ЕС хотел продемонстрировать свою сплоченность, он скорее показал противоположное впечатление». Другой немецкий журнал, Spiegel, выражает надежду, что символические высылки одного-двух дипломатов покажут Москве «слабость ЕС» и поэтому Россия «сосредоточится на США».

Читайте подробности: Лондон целился в Россию — ударил по ЕС

Обратите также внимание на другие статьи Станислава Стремидловского по международной политике.