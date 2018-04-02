Луганск, 2 апреля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Все горняки, застрявшие в обесточенной шахте «Горная» на оккупированной Украиной территории Луганской Народной Республики, вышли на поверхность. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза шахтёров Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Шахтёры

«Как и договаривались, на 80 минут было включено электроэнергию и всех шахтеров был поднят на поверхность», — написал Волынец.

Он отметил, что на Украине «как только закончились морозы, сразу начались отключения электроэнергии на государственных шахтах, что привело к их остановке».

Также, по его словам, сегодня было отключение электроэнергии на шахтах «Лисичанскуголь» и «Селидовуголь», а на «Мирноградуголь» оказался «отключен целый ряд важных объектов, обеспечивающих работу целого комплекса».

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля все шахты компании «Первомайскуголь» были обесточены по решению украинской государственной структуры «Региональные электрические сети».

При этом на шахте «Горная» под землёй, на глубине более 1000 метров, остались 240 горняков. Подъёмные машины в шахтных стволах не работали.