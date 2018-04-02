Кишинёв, 2 апреля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Власти Молдавии не нашли денег на закупку летального оружия для национальной армии. Об этом пишет 2 апреля кишиневское издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Денег нет

В ведомстве сообщили, что не выявили источников финансирования для закупки вооружения, в том числе и через проекты внешних партнеров. Вместе с тем, отметили в пресс-службе, закупка летального оружия предусмотрена в Концепции по развитию Национальной армии, но «находится лишь на стадии планирования и может быть реализована сразу после того, как будут найдены деньги».

ИА REGNUM напоминает, что о планах полного переоснащения молдавской армии по стандартам НАТО до 2019 года заявил министр обороны Молдавии Евгений Стурза. Минобороны, по его словам, намерено закупить летальное оружие, соответствующее стандартам Североатлантического альянса. В 2018 году, по словам Стурзы, будет переоснащен один батальон, а в 2019-м — все подразделения молдавской армии.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал заявление Стурзы странным, риторически поинтересовался, с кем молдавская армия собирается воевать, и предположил, что из-за рубежа молдавским властям поставили задачу, чтобы Кишинев купил старое и не нужное оружие.

В Тирасполе заявили, что планы Кишинева по перевооружению являются угрозой в адрес Приднестровья и России. «По меньшей мере это говорит о том, что в 2018 году Кишинев намерен продолжить политику психологического давления на российское военное присутствие на Днестре», — заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

«Перевооружение армии Молдовы по стандартам НАТО — один из элементов большого торга, который разворачивается между молдавскими властями и Западом по вопросу о будущем нынешнего политического режима в РМ после парламентских выборов 2018 года», — сказал он.

«Молдавская власть рассчитывает, что в обмен на военные заказы Вашингтон отпустит грехи за украденный миллиард и особенно за утрату доверия людей к идее европейской и евроатлантической интеграции в период правления в РМ проевропейских альянсов», — заметил эксперт.

При этом он уверен, что молдавская экономика «точно не выдержит такой нагрузки». «Однако если перевооружение будет происходить за счет финансовой помощи извне, о чем отдельно упомянул Стурза, то это действительно тревожный сигнал, поскольку на кон будут поставлены мир и стабильность во всем регионе», — делает вывод Шорников.

Молдавия согласно конституции является нейтральным государством, однако этот принцип регулярно нарушается молдавскими властями.