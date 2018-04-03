Берлин, 3 апреля, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Проверка европейского единства, устроенная Великобританией по поводу инцидента в Солсбери, вызвала не такую однозначную поддержку, как на то рассчитывалось. Почему для Германии отсутствие единомыслия в правящей коалиции может повлечь за собой серьезные последствия для Ангелы Меркель, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

Лидеры Христианско-социального союза, составляющего альянс с Христианско-демократическим союзом, позволяют себе высказывать недовольство канцлером. Голоса критиков звучат всё громче, по замечанию немецкого журнала Focus, европейцы с непонятной для себя выгодой встряли в спор, который велся между Москвой и Вашингтоном: «Русские увидели, что их противником являются США, а Европейский союз играет лишь второстепенную роль». Напомнить о себе, влезая в конфликт и соглашаясь выслать сотрудников российских посольств, стало для европейцев решением с не вполне понятной выгодой.

Пока что рядовые немцы задаются вопросом, какое отношение затеянная Лондоном акция имеет к постоянно декларируемой приверженности принципу верховенства права и презумпции невиновности. Какими последствиями грозят голоса критиков, раздающиеся в адрес канцлера, в недавно созданной в Германии внутриполитической «Великой коалицией»? В конечном счете что для немецкого политикума станет более привлекательным — развал коалиции или смена ее лидера?

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