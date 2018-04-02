Москва, 2 апреля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Начиная с 1990 года и до конца 1999 года основную повестку дня в России формировали её западные партнеры, причём до середины 1990-х это носило официальный характер, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 2 апреля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», полемизируя с американскими журналистами, призвавшими РФ вернуться на прозападный курс развития.

Цитата из х/ф «Город Зеро». Реж. Карен Шахназаров. 1988. СССР В тупике

«Мы это всё переживали, — сказал Хинштейн. — Весь период, начиная с 1990 года и до конца 1999 года, в России основную повестку дня формировали наши западные друзья. До середины 1990-х это носило вообще официальный характер. Мы как честные Маши делали всё, что нам рекомендовали. Нам говорили, что не надо больше думать о своей безопасности и пусть НАТО расширяется дальше. Борис Ельцин согласился. Нам говорили, что нам не нужны вооружённые силы и спецслужбы — противостоять некому. Мы стали всё распускать и заниматься самоосвобождением. Что мы получили в сухом остатке? Нас большие мальчики позвали с собой играть? Нет. За весь период 1990-х годов, когда РФ не имела даже подобия национальной политики, мы так и не стали полноправными членами ни G7, ни G20. Нас так и не приняли в МВФ в качестве ассоциированного члена. Нас не позвали в ЕС и не приняли в НАТО. Мы как были на положении бедных родственников, так и остались. Только остались с разваленной экономикой, с внешним долгом, с разваленной армией, с отрицательной демографией и ростом преступности».

Напомним, что данный взгляд на итоги экономических преобразований, которые имели место в 1990-х годах, характерен не только для российских, но и для американских специалистов. К примеру, экс-председатель Совета экономических консультантов при президенте США и бывший шеф-экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц, рассуждая о российских реформаторах и результатах их политики, заявил:

«Величайший парадокс в том, что их взгляды на экономику были настолько неестественными, настолько идеологически искажёнными, что они не сумели решить даже более узкую задачу увеличения темпов экономического роста. Вместо этого они добились чистейшего экономического спада. Никакое переписывание истории этого не изменит».

Ещё категоричнее высказался нынешний директор Института Земли Колумбийского университета, а в прошлом руководитель группы экономических советников президента России Бориса Ельцина Джеффри Сакс. Пытаясь объяснить, почему шоковая терапия де-факто провалилась, этот деятель говорил:

«Российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей».