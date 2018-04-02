Душанбе, 2 апреля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Ректор Самаркандского государственного университета профессор Рустам Холмуродов и директор Политехнического института Таджикского технического университета им. академика М. С. Осими Саиди Дилафруз Раббизода договорились о развитии сотрудничества двух вузов. Об этом 2 апреля сообщает Asia-Plus.

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Руководитель узбекистанского университета пригласил своего коллегу посетить самаркандский вуз и призвал ускорить процесс оформления статуса сотрудничества двух вузов.

В ходе визита узбекистанская делегация посетила лаборатории кафедры энергообеспечения и автоматики, технологический парк и спортивные объекты. Сотрудники самаркандского университета были впечатлены циклической системой обучения и информационной системой вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева высшие учебные заведения республики активно стали налаживать связи со многими вузами стран Средней Азии.

7 февраля министр высшего и среднего специального образования республики Ином Маджидов заявил, что вузы Казахстана и Узбекистана готовы сотрудничать в области совместной подготовки специалистов.

Планируется, что особое внимание будет уделено подготовке кадров для агропромышленной и нефтехимической отраслей.