Киев, 3 апреля, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Выход авиакомпании-лоукостера Ryanair на рынок Украины был подтвержден еще в феврале, подписание соглашения с руководством аэропортов состоялось в конце марта, первые рейсы планируются в октябре, и на сайте перевозчика уже доступны к предзаказу билеты из аэропортов Киева и Львова. Об этом событии и других новостях инфраструктуры Украины пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

По словам Петра Порошенко, сделка с Ryanair «откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев», ведь «самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро», и таким образом только за первый год Ryanair намерен перевезти порядка 1 млн украинцев.

Ситуация похожа на то, что лоукостер станет своего рода дешевым транспортом для направляющихся в Европу гастарбайтеров, — это подозрение еще более укрепляется тем фактом, что пять из доступных для Киева городов находятся в Польше. Однако у дешевого авиаперевозчика есть и еще одна функция, а именно подвоз европейских туристов в страну дешёвой выпивки, еды, сигарет, красивых и нетребовательных женщин. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из материала британской прессы, где уже рекламируют Украину для категории алко‑ и секс-туристов.

Подробнее о новостях украинской инфраструктуры, включая автодороги, железные дороги, порты и аэропорты, читайте в обзоре: Украинцы вбухают 300 млрд грн в дороги, которые весной растают со снегом

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