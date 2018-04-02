Ракка, Сирия, 2 апреля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. На севере Сирии народное ополчение Ракки подвергло минометному обстрелу базу возглавляемой США коалиции в поселении Эйн-Исса.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Об этом 2 апреля сообщило агентство РИА Новости, ссылающееся на заявление пресс-службы ополченцев.

По информации агентства, обстрелу подвергся «военный штаб США на базе бывшей военной части 93-й бригады в районе Эйн-Исса в 70 км севернее Ракки».

«Осуществлено несколько минометных выстрелов по определенным целям без каких-либо потерь с нашей стороны», — указано в заявлении пресс-службы народного ополчения Ракки.

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О результатах минометного обстрела сообщений нет.

Напомним, США и их сателлиты с августа 2014 года находятся в Сирии без согласия законных властей страны и без мандата ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Народное ополчение Ракки было сформировано 26 марта после начала восстания в этой сирийской провинции против курдских отрядов, действующих под покровительством США.

Поводом для восстания стало задержание одного из шейхов местных племен.