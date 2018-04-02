Киев, 2 апреля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Украина остается единственной страной в Европе, где до сих пор не легализирован игральный бизнес. Большинство экспертов и политиков отмечают, что власти, в частности парламент и президент Украины Петр Порошенко не заинтересованы в легализации этого вида бизнеса.

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В свою очередь, министр финансов Украины Александр Данилюкпризвал раду легализовать лотерейный рынок, поскольку доходы от его легализации уже заложены в бюджет на 2018 год. По его словам, сейчас в раде оказывается активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса. Соответствующий правительственный законопроект уже два года находится в парламенте, однако его до сих пор не рассмотрели.

«Ситуация с лотерейным рынком похожа на то, что происходит с СФР — оказывается активное противодействие. Лоббистские группы не дают рассмотреть в Верховной Раде комплексный правительственный законопроект. Потому выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Игровые конторы на каждом шагу — их больше, чем аптек. Мы принципиально требуем регулировать эту деятельность, ведь азартные игры имеют негативный социальный эффект… Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно», — сказал Данилюк, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Кроме того, экономист Олег Соскин призвал Украину полностью национализировать игровой бизнес, как это сделано в Финляндии.

«Игровой бизнес существует во многих странах в том или ином виде. Для нас приемлема модель, которая есть в северных европейских странах, например в Финляндии, где очень жестко регулируется система игрового бизнеса… Они полностью контролируются государством. Деньги, которые поступают от казино идут исключительно в бюджет государства, используются на социальные потребности — для социально незащищенных слоев населения или на развитие спортивной инфраструктуры. Также там сделано и с продажей алкогольных и табачных изделий», — сказал Соскин 2 апреля в эфире канала «112 Украина».

По его словам, в Украине теневой игральный бизнес контролируют президент Порошенко, группа депутатов в раде и подконтрольные им силовики.

«Сегодня в Украине в этом плане мы видим бардак. Лотереи и игровые заведения процветают… В Верховной Раде есть группа, которая представляет нелегальный игровой бизнес. Я считаю, что контролирует группа Порошенко… Есть лоббирующая группа, которой выгодно получать нелегально прибыль, создавая эти казино, которым никто не может противодействовать, потому что от Порошенко есть установка не мешать этому», — рассказал Соскин.

При этом внефракционный депутатАндрей Ильенко обвинил правоохранителей в «крышевании» нелегального игорного бизнеса.

«Мы живем в уникальной стране. Иногда я бываю за границей…, но такого количества игральных заведений как в Украине, никогда не видел. Т. е. в Украине запрещено, но больше всего их в Украине. И все это оформлено как некая псевдо лотерея или ещё как-то. В Украине игровые автоматы и какие-то казино просто на каждом шагу. Если мы говорим о Европе и США, то там есть отдельные места. К примеру, в Америке есть Лас-Вегас, есть отдельные места и территории, где это возможно. Но, в общем, это все ограничено. Это все делается не просто так. Есть зависимость от азартных игр. Это все на уровне психологии, на уровне науки изучено. Это социально опасная вещь. Важно не делать это всеобще доступным… Сегодня у нас в этой сфере полный беспредел, все нелегально. Это все идет в карман бандитским группировкам и коррупционерам… Есть вопрос к правоохранителям, почему они с этим не борются и фактически «крышуют»?», — задался вопросом Ильенко.

Напомним, в Украине казино и игральный бизнес запрещен с 2009 года. С 2015 года в Украине начала активно развиваться теневая игровая индустрия. По данным СМИ, из-за моратория на работу игровой бизнес недополученные доходы Госбюджета составляют не менее 5 млрд грн (190 млн долл) в год.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года в Украине заработал координационный совет по социально ответственной легализации казино. В положении о координационном совете, которое было утверждено на учредительном заседании сказано, что данный орган «1) рассматривает легализацию казино как дополнительный стимул развития отельного бизнеса и туристической индустрии Украины; 2) убежден в положительном влиянии социально ответственной легализации казино на международный имидж Украины; 3) исходит в своей деятельности из приоритета принципа социальной ответственности бизнеса; 4) учитывает аспект обязательств Украины перед МВФ в части легализации игорного бизнеса с целью увеличения доходной части бюджета; 5) считает социально ответственную легализацию казино неотъемлемой частью комплекса мер по борьбе с коррупцией, реализуемых в Украине».