Порошенко и его депутатов обвинили в «крышевании» игрового бизнеса
Киев, 2 апреля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Украина остается единственной страной в Европе, где до сих пор не легализирован игральный бизнес. Большинство экспертов и политиков отмечают, что власти, в частности парламент и президент Украины Петр Порошенко не заинтересованы в легализации этого вида бизнеса.
В свою очередь, министр финансов Украины Александр Данилюкпризвал раду легализовать лотерейный рынок, поскольку доходы от его легализации уже заложены в бюджет на 2018 год. По его словам, сейчас в раде оказывается активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса. Соответствующий правительственный законопроект уже два года находится в парламенте, однако его до сих пор не рассмотрели.
«Ситуация с лотерейным рынком похожа на то, что происходит с СФР — оказывается активное противодействие. Лоббистские группы не дают рассмотреть в Верховной Раде комплексный правительственный законопроект. Потому выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Игровые конторы на каждом шагу — их больше, чем аптек. Мы принципиально требуем регулировать эту деятельность, ведь азартные игры имеют негативный социальный эффект… Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно», — сказал Данилюк, слова которого приводит пресс-служба правительства.
Кроме того, экономист Олег Соскин призвал Украину полностью национализировать игровой бизнес, как это сделано в Финляндии.
«Игровой бизнес существует во многих странах в том или ином виде. Для нас приемлема модель, которая есть в северных европейских странах, например в Финляндии, где очень жестко регулируется система игрового бизнеса… Они полностью контролируются государством. Деньги, которые поступают от казино идут исключительно в бюджет государства, используются на социальные потребности — для социально незащищенных слоев населения или на развитие спортивной инфраструктуры. Также там сделано и с продажей алкогольных и табачных изделий», — сказал Соскин 2 апреля в эфире канала «112 Украина».
По его словам, в Украине теневой игральный бизнес контролируют президент Порошенко, группа депутатов в раде и подконтрольные им силовики.
«Сегодня в Украине в этом плане мы видим бардак. Лотереи и игровые заведения процветают… В Верховной Раде есть группа, которая представляет нелегальный игровой бизнес. Я считаю, что контролирует группа Порошенко… Есть лоббирующая группа, которой выгодно получать нелегально прибыль, создавая эти казино, которым никто не может противодействовать, потому что от Порошенко есть установка не мешать этому», — рассказал Соскин.
При этом внефракционный депутатАндрей Ильенко обвинил правоохранителей в «крышевании» нелегального игорного бизнеса.
«Мы живем в уникальной стране. Иногда я бываю за границей…, но такого количества игральных заведений как в Украине, никогда не видел.
Напомним, в Украине казино и игральный бизнес запрещен с 2009 года. С 2015 года в Украине начала активно развиваться теневая игровая индустрия. По данным СМИ, из-за моратория на работу игровой бизнес недополученные доходы Госбюджета составляют не менее 5 млрд грн (190 млн долл) в год.
Как сообщалось, 27 декабря 2017 года в Украине заработал координационный совет по социально ответственной легализации казино. В положении о координационном совете, которое было утверждено на учредительном заседании сказано, что данный орган «1) рассматривает легализацию казино как дополнительный стимул развития отельного бизнеса и туристической индустрии Украины; 2) убежден в положительном влиянии социально ответственной легализации казино на международный имидж Украины; 3) исходит в своей деятельности из приоритета принципа социальной ответственности бизнеса; 4) учитывает аспект обязательств Украины перед МВФ в части легализации игорного бизнеса с целью увеличения доходной части бюджета; 5) считает социально ответственную легализацию казино неотъемлемой частью комплекса мер по борьбе с коррупцией, реализуемых в Украине».