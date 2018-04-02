Пхеньян, 2 апреля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт поп-звезд из Южной Кореи в Пхеньяне, 2 апреля передает агентство Reuters.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что главе государства понравился концерт.

«Наш дорогой товарищ лидер сказал, что его сердце пело, он был тронут… и искренне приветствовал исполнителей», — говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын и его жена Ри Соль прослушали все выступления и потом сделали фотографии с популярными южнокорейскими артистами. Глава КНДР также поговорил с артистами «о песнях и текстах».

Отдельно сообщается, что Ким Чен Ын «принес извинения» южнокорейским журналистам, которые не смогли посетить концерт в Пхеньяне из-за несогласованных действий служб безопасности.

«Пригласив южнокорейских журналистов на Север, мы обязаны обеспечить, чтобы они могли свободно собирать новости и снимать фильм», — заявил Ким Чен Ын.

Как передавало ИА REGNUM, с января Северная и Южная Корея ведут мирные переговоры, которые уже привели к восстановлению связи между военными двух стран, участию КНДР в Олимпиаде в Пхенчане и ряду совместных культурных программ.

Ожидается, что в ближайшее время с главой КНДР Ким Чен Ыном встретится президент США Дональд Трамп.

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