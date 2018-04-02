«Товарищ лидер доволен» — Ким Чен Ын посетил концерт поп-звезд Южной Кореи
Пхеньян, 2 апреля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт поп-звезд из Южной Кореи в Пхеньяне, 2 апреля передает агентство Reuters.
Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что главе государства понравился концерт.
«Наш дорогой товарищ лидер сказал, что его сердце пело, он был тронут… и искренне приветствовал исполнителей», — говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын и его жена Ри Соль прослушали все выступления и потом сделали фотографии с популярными южнокорейскими артистами. Глава КНДР также поговорил с артистами «о песнях и текстах».
Отдельно сообщается, что Ким Чен Ын «принес извинения» южнокорейским журналистам, которые не смогли посетить концерт в Пхеньяне из-за несогласованных действий служб безопасности.
«Пригласив южнокорейских журналистов на Север, мы обязаны обеспечить, чтобы они могли свободно собирать новости и снимать фильм», — заявил Ким Чен Ын.
Как передавало ИА REGNUM, с января Северная и Южная Корея ведут мирные переговоры, которые уже привели к восстановлению связи между военными двух стран, участию КНДР в Олимпиаде в Пхенчане и ряду совместных культурных программ.
Ожидается, что в ближайшее время с главой КНДР Ким Чен Ыном встретится президент США Дональд Трамп.
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