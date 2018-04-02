Воронеж, 2 апреля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Воронежский механический завод завершил проверку двигателей для ракет-носителей «Протон» и «Союз». Об этом сообщил представителям СМИ директор ВМЗ Игорь Мочалин.

alexpgp Двигатели РН Протон

Мочалин сообщил о завершении проверки 58 товарных двигателей для ракеты-носителя «Протон-М». Он пояснил, что в ближайшее время будут испытаны двигатели последних двух партий, а затем их отправят заказчику. Уже проверены также 16 двигателей для ракет-носителей семейства «Союз».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года Роскосмос отозвал на проверку все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», собранные на Воронежском механическом заводе. Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного использовался другой припой.

Об этом: Ракетные двигатели, произведенные в Воронеже, снова проверят

Воронежский мехзавод ждет комплексный аудит

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин тогда заявил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны».

В январе же с поста директора Воронежского мехзавода был уволен Иван Коптев, по собственному желанию «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции». Предприятие возглавил Игорь Мочалин. В марте 2017-го было объявлено, что на Воронежский мехзавод для проверки и ремонта отправят 71 двигатель второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М».