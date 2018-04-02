Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Петербургские судостроительные предприятия должны диверсифицировать производство и увеличить выпуск гражданской продукции, поскольку в перспективе объем гособоронзаказа для отрасли может снизиться. Об этом говорилось на заседании Совета по конверсии организаций оборонной промышленности Санкт-Петербурга, сообщили 2 апреля в аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, курирующего городскую промышленность.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

В настоящее время в кластер судостроения Санкт-Петербурга входит 43 предприятия и организации. Из них 20 организаций — проектно-конструкторские и научно-исследовательские. Как отмечают в Смольном, практически все верфи имеют портфель заказов на ближайшую перспективу до 2020 года, однако почти 100% объема производства составляет государственный оборонный заказ. При его снижении на первый план выйдут вопросы освоения гражданской продукции.

Принявший участие в заседании президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов сообщил, что последние несколько лет ведется реформирование верфей, входящих в ОСК, с переориентацией на гражданское судостроение. Между предприятиями корпорации идет активная кооперация, что позволит снизить издержки и добиться более высокой эффективности.

Генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков рассказал, что на предприятии разработана стратегия развития производства до 2030 года, заключен контракт на строительство шести рыболовецких траулеров. Напомним, основной продукцией предприятия являются дизельные подлодки.

Рыбопромысловые суда готова выпускать и «Северная верфь», специализирующаяся на боевых надводных кораблях и судах обеспечения ВМФ. Как сообщил директор по гражданскому судостроению ПАО СЗ «Северная верфь» Константин Скупяк, к 2020 году это предприятие намерено довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 56%.

В свою очередь, Сергей Мовчан подтвердил, что правительство города готово активно помогать судостроителям в освоении рынка гражданской продукции. Вице-губернатор дал поручение разработать «дорожную карту», которая включала бы в себя мероприятия, направленные на содействие увеличению доли гражданской продукции петербургских судостроительных предприятий.

Напомним, в недавнем интервью ИА REGNUM генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов рассказал, что приоритетом для этого предприятия является программа развития Арктики.

«Прежде всего, строительство трех атомных ледоколов, строительство плавучей атомной теплоэлектростанции для Чукотки. В перспективе — еще несколько ледоколов типа ЛК-60, разговоры о таком заказе от «Атомфлота» сейчас ведутся, готовятся документы и обоснования. И, конечно, в дальней перспективе мы нацелены на госзаказ — большой ледокол «Лидер», — уточнил Алексей Кадилов.