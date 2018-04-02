Киев, 2 апреля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая объявила голодовку в украинской тюрьме, Вера Савченко попросила президента США Дональда Трампа обратить внимание на преследование оппозиционных политиков на Украине. Свое послание к Трампу Вера опубликовала в американской социальной сети Facebook сегодня, 2 апреля.

Pl.com.ua Вера Савченко

Вера Савченко пишет, что хочет обратить внимание Трампа и донести правдивую информацию о ситуации, которая сложилась вокруг её сестры, героя Украины, народного депутата Украины Надежды Савченко.

«Ситуация крайне серьезная, ведь за свою политическую деятельность, последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине Надежда Савченко была незаконно арестована и содержится в местах лишения свободы. Из-за такого произвола властей она была вынуждена объявить в знак протеста бессрочную голодовку», — пишет Вера Савченко.

Она также утверждает, что Надежда Савченко всеми силами пытается привлечь внимание простых украинских граждан и всего мира к преследованию на Украине политических оппонентов действующего режима.

Сестра героя Украины просит Трампа поднять вопрос о преследовании украинской оппозиции «на всех площадках международной дипломатии».

«Просим вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушения прав человека и притеснения политика за его законные убеждения», — просит Вера Савченко у президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта Савченко была задержана прямо в здании Верховной рады, после того как большинство депутатов украинского парламента приняли решение лишить её депутатской неприкосновенности.

Задержание было произведено после того, как генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке серии террористических актов в правительственном квартале Киева. В правдоподобность этих обвинений мало кто верит, так как Луценко не привел каких-то вменяемых доказательств, однако это не помешало суду арестовать Савченко на два месяца.

Оказавшись в тюрьме, Савченко, которая недавно заявляла о намерении баллотироваться на пост президента Украины, объявила голодовку.