Киев, 2 апреля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Украина пытается заблокировать строительство Россией и несколькими европейскими компаниями газопровода «Северный поток-2». В частности, депутаты Верховной рады призвали президента Украины Петра Порошенко и правительство срочно инициировать консультации с Еврокомиссией по вопросам строительства газопровода с учетом обязательств ЕС согласовывать вопросы транзита газа в рамках соглашения об ассоциации с Украиной.

Gazprom.ru Северный Поток-2

В частности, депутат, глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак назвал «Северный поток» «гибридной агрессией» Кремля против Европы. Он призвал Раду поддержать обращение к странам мира, чтобы вместе блокировать строительство «Северного потока-2» и не допустить монополизации «Газпромом» газового рынка ЕС.

«Мы должны донести всему миру, что доминирование «Газпрома» на рынке — опасно. Руководство России никогда не придерживалось своего слова. В этом Украина и Европа в очередной раз убедились 1 марта, когда «Газпром» резко снизил транзит газа по территории Украины. Химическая атака России на Британию, новое обострение отношений Росси и Запада — это яркие иллюстрации дикости Кремля… Внедрять в таких условиях «Северный поток — 2» абсолютно безответственно. Для имперской госмонополии «Газпрома» — это одновременно и бизнес, и гибридная агрессия против Европы», — сказал Бурбак 2 апреля во время заседания согласительного совета Рады.

«Последствия выполнения проекта «Северный поток-2» выйдут далеко за границы коммерции или внутренних дел Европы. Это вызовет экономическую и политическую дестабилизацию всего континента, а значит, и планеты в целом. Мы одобряем решение Европарламента, который поддержал законопроект Еврокомиссии, которым расширяются единые правила внутреннего газового рынка Евросоюза на этот проект… Президент и наше правительство должны инициировать консультации с Еврокомиссией по вопросам строительства «Северного потока-2» в соответствии с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной», — добавил Бурбак.

В то же время депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала строительство «Северного потока-2» недопустимым «в отношениях между Украиной и Евросюзом».

«Хочу напомнить, что только наших призывов недостаточно. У нас есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом, где минимум три статьи четко обязывают Евросоюз во всех вопросах по транзиту газа через Украину согласовывать эти вопросы с Украиной и вырабатывать единую политику. Я прошу обратиться к правительству и президенту, чтобы начать с Евросоюзом консультации по выполнению соглашения об ассоциации и прекратить строительство «Северного потока-2», — сказала Тимошенко.

Кроме того, представитель президента Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко поблагодарила «Батькивщину» за поддержку коалиции в борьбе со строительством очередной нитки «Северного потока».

«Нам приятно, что фракция «Батькивщина» присоединилась к призыву президента Порошенко о невозможности строительства «Северного потока-2», как предохранителя безопасности Украины и Европы в целом. Нельзя допустить шантаж европейского континента в целом Российской Федерацией через «Северный поток-2», — сказала Луценко.

Ранее, 31 марта, президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke назвал сторонников «Северного потока — 2» «сообщниками России в ее гибридной войне».

Как сообщает «Немецкая волна», Порошенко отметил, что «строительство «Северного потока — 2» представляет собой серьезную опасность для Украины: с одной стороны, Киев ежегодно будет терять по $2 млрд пошлин за транзит российского газа в страны Евросоюза. С другой стороны — российский «Газпром», скорее всего, уменьшит объемы поставок газа в Украину».

Порошенко также считает, что для России «Северный поток — 2» — это инструмент политического давления. Глава государства также прогнозирует, что дело об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Германию и РФ.

Как сообщалось, 27 марта власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». «После тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы, в соответствии с действующим законодательством BSH смогла выдать разрешение на газопровод «Северный поток-2», — сказано в сообщении федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH).

При этом глава федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH) Моника Браух-Мориц заявила, что проектная компания должна будет учесть требования к безопасному строительству и эксплуатации объекта. Теперь у «Газпрома» нет препятствий для прокладки трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км.

Напомним, в 2017 году Россия прокачала через ГТС Украины в страны ЕС рекордные за последние восемь лет объемы газа — 93,5 млрд кубометров.

«Объем транзита газа территорией Украины достиг рекордного значения за последние 8 лет. В целом за отчетный год по украинской ГТС протранзитировано 93,5 млрд м куб природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года», — говорится в сообщении «Укртрансгаз».

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что по итогам 2017 года доход Украины от транзита российского газа в страны ЕС составит порядка $3 млрд.

«В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам приблизительно 3 миллиарда долларов. Потеря такого уровня доходов будет критически негативным фактором», — сказал Коболев в октябре 2017 года на конференции «Нефть и газ-2017».