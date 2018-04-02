Севастополь, 2 апреля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников забыл о том, кто в городе отвечает за маршрутную сеть и почему он поручил назначить на эту должность некомпетентного человека. По личной просьбе его отца — депутата Заксобрания. Это 2 апреля глава региона признал на аппаратном совещании, в беседе с директором департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорем Титовым.

Марина Каширская ИА REGNUM Дмитрий Овсянников забыл о назначении некомпетентного чиновника

«Кто возглавляет отдел департамента? Кто отвечает за всю маршрутную сеть в городе, за тарифы, за регулярные виды перевозок и за контроль качества пассажирских перевозок?» — спросил у Титова Овсянников, обсуждая тему многочисленных жалоб горожан на нарушение графика работы городского транспорта и стоимости проезда.

В ответ губернатору напомнили, что более года назад по его же поручению руководить отделом был назначен сын депутата Заксобрания Вячеслава Аксёнова Алексей, хотя по квалификационным требованиям ему не хватало опыта.

«Понятно. Была просьба его отца. Но всё-таки работать нужно. Последнее китайское предупреждение Аксёнову. У нас есть стратегия развития — за три года город получит по 150 троллейбусов и автобусов. Президент оказал нам поддержку, но повседневно нужно решать проблемы, контролировать перевозчиков. Справьтесь независимо от родства», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что просил зимой провести конкурс для формирования кадрового резерва руководящих должностей в правительство города, чтобы любой желающий мог самостоятельно, а не по чьей-либо просьбе прийти и занять соответствующую должность.

Также, по его словам, директор ГУП «Севэлектроавтотранс» тоже не справляется со своей работой.

«Губернатор Овсянников снова пошёл на обострение с ЗакСоб Севастополя. Устами начдепа транспорта Титова наехал на депутата Аксёнова (конфликтующая с губернатором группа экс-спикера Чалого) через его сына. Как всегда неожиданно выяснилось, что тот был неправильно трудоустроен в правительство. Титов заявил о многочисленных замечаниях к Аксёнову-младшему. А Овсянников вдруг вспомнил, что Аксёнов-отец лично просил его трудоустроить сына. Становится тревожно за несдержанного молодого технократа, если он обидится на кого-нибудь из администраторов Кремля и начнёт сливать все свои договоренности с ними в публичку», — пишут местные телеграмм-каналы.

Напомним, по информации севастопольских СМИ, назначение Алексея Аксёнова — уже не первый случай, вызвавший в обществе негодование из-за недостаточного опыта работы.

В декабре 2017 года граждане уже обращались в городскую прокуратуру с просьбой проверить законность назначения замначальника управления массовых коммуникаций и мониторинга департамента общественных коммуникаций Ирины Зотовой, которая также, по информации общественников, не обладает необходимым стажем госслужбы или работы по специальности.