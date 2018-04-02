Москва, 2 апреля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих переговорах в Анкаре обсудят ситуацию в Сирии, сотрудничество в энергетике и импорт турецкой сельскохозяйственной продукции. Об этом 2 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передаёт телеканал RT.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

По его словам, на встрече ожидается обсуждение ключевые вопросов двусторонней повестки дня, и в частности «региональные и международные вопросы, включая Сирию».

«Естественно, важный вопрос помимо энергетики — это торговля в области сельского хозяйства», — сказал Ушаков, добавив, что «наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры».

Помощник президента напомнил, что в течение 2017 года российской стороной были сняты ограничения на импорт сельхозпродукции из Турции, в результате чего показатели турецкого экспорта выросли в 1,6 раза и достигли миллиарда долларов.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин посетит Турцию с двухдневным визитом 3−4 апреля по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана. В столице Турции состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, а также пройдёт встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса — России, Турции и Ирана.

Читайте также: Визит Путина в Анкару запланирован на 3−4 апреля: повестка дня