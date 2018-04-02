Москва, 2 апреля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Одна из причин кемеровской беды — недостатки системы контроля (надзора) и незавершенность реформы в этой сфере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Людской поток к памятному мемориалу на Манежной площади в Москве не прекращается

«Нужно ускорить внедрение риск-ориентированного подхода, когда проверки концентрируются на объектах высокой категории риска. Именно так можно повысить безопасность, не увеличивая административной нагрузки на добросовестных предпринимателей», — убежден президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Это также один из выводов заседания Координационного совета предпринимательских союзов России — ТПП РФ, РСПП, «Деловой России», «Опоры России», посвященного трагедии в Кемерове.

Пожарный надзор в многофункциональных комплексах должен проходить в зависимости от сложности объекта и класса опасности, а проверочные мероприятия — проводиться в отношении абсолютно каждого бизнеса, работающего на территории объекта.

Распределение по степени риска именно физических объектов, а не только хозяйствующих субъектов — вот, что сегодня нужно, убежден Сергей Катырин. Это предусмотрено в проекте ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», рассматриваемом сейчас Государственной думой ФС РФ, и предпринимательские объединения полагают, что следует ускорить его принятие, подчеркивает глава ТПП РФ.

Нужна также широкая профилактика. Внедрение проверочных листов поможет бизнесу выявлять и ликвидировать нарушения обязательных требований самостоятельно. Замена штрафа на предупреждение за первое нарушение придаст контрольно-надзорной деятельности профилактический, а не фискально-карательный характер. «Бизнес и сам заинтересован в проверках, цель которых — именно помощь в профилактике нарушений, а не целенаправленный сбор штрафов», — отмечает Сергей Катырин.

«Наш Координационный совет поддерживает правительственную инициативу по сохранению на 2019—2022 годы моратория на проведение плановых проверок в отношении малого и среднего бизнеса по отдельным видам государственного контроля, — отметил глава ТПП РФ. — Распространение моратория именно на ограниченный перечень видов государственного контроля обязательно ускорит переход контрольно-надзорных органов на риск-ориентированный подход, а это серьезно уменьшит риск повторения трагических событий в Кемерове».