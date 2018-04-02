Луганск, 2 апреля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Все угольные шахты предприятия «Первомайскуголь», которые находятся на территории Луганской Народной Республики (часть шахт находится на территории ЛНР, оккупированной украинскими силовиками), оказались обесточены. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил на своей странице в американской социальной сети Facebook глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Шахта

По его словам, все шахты компании «Первомайскуголь» были обесточены сегодня по решению украинской государственнайструктуры «Региональные электрические сети».

«Ситуация критическая, не работают даже подъёмные машины в шахтных стволах. При этом, например, на шахте «Горная» под землёй, на глубине более 1000 метров, остаётся 240 горняков», — пишет Волынец.

Он отметил, что электроэнергия подается на в шахту по запасному кабелю, но её хватает только на то, чтобы обеспечить проветривание и откачать воду.

«Сейчас мне стало известно, что на шахте введён план ликвидации аварии, то есть шахтёры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам», — добавил Волынец.

Ситуация в угледобывающей отрасли Донбасса сложилась непростая из-за боевых действий в регионе. Единая инфраструктура угледобывающего комплекса оказалась разорвана линией фронта.