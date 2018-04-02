Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Петербургские власти поддерживают решение МВД России о создании туристической полиции в городах проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе и в Северной столице. Об этом сказал в понедельник, 2 апреля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге Андрей Мушкарев.

Дарья Драй ИА REGNUM Путеводитель по Санкт-Петербургу в руках туриста

Подобное подразделение весьма эффективно работает в Москве с 2014 года, отметил Мушкарев. Сотрудники этого подразделения говорят более чем на 10 языках, а также имеют возможность оформлять протоколы на месте происшествия.

«Волонтеры не могут заменить сотрудников правоохранительных органов. Когда турист понимает, что перед ним представитель специализированной полиции, он чувствует себя в безопасности, — отметил глава комитета. — Создавая туристическую полицию в Петербурге, мы заявляем миру, что пребывание у нас является безопасным и комфортным».

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании подразделений туристической полиции в ряде российских городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отдельные подразделения туристической полиции появятся в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Они будут образованы в срок до 5 мая. В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки.