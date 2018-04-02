Омск, 2 апреля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Ровно через неделю после трагедии в Кемерове губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушёл в отставку. Политологи сходятся во мнении, что уход Тулеева с поста руководителя региона — единственно верное решение. Дальше находиться у власти 73-летнему политику с пошатнувшимся здоровьем было просто уже нельзя. Он не сумел уйти вовремя. И теперь его будут вспоминать не только и не столько как сильного губернатора, которого любит народ, а как главу региона, при котором в кемеровском ТРЦ погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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Уход Тулеева вызвал шквал обсуждений, в том числе в соцсетях. Пользователи в регионах, и не только в сибирских, призывали и призывают найти и наказать виновных в кемеровской трагедии, а также обратить внимание на чиновников из других регионов. Не засиделись ли они на своих местах?

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«На мой взгляд, чиновники, не несущие никаких положительных предпосылок для перемен, находящиеся десятилетиями у власти, которые не смогли переломить негативную ситуацию в корне или просто не смогли продуктивно и качественно исполнять свои обязанности, должны незамедлительно покидать свои посты. Иными словами, засидевшийся российский чиновник теряет всяческий интерес к своей работе. Казалось бы, человек, проработавший годами, должен иметь колоссальный опыт, но функционал засидевшегося чиновника заключается в формировании такой системы действий, которая помогла бы ему удержаться на посту, и исключает всяческую деятельность во благо населения. Он перестает воспринимать себя как слугу народа, кем он, по сути, и является. Результаты действий такого чиновника могут быть различны, но всегда негативны для населения региона», — считает омский общественный деятель Татьяна Шнейдер.

Если говорить об Омском регионе, то, по её словам, на данный момент картина здесь неоднозначная.

«По сути, более половины власть имущих в Омской области засиделись на местах. Они обеспечивают минимальную поддержку и такое же минимальное функционирование подведомственных им секторов — удержание на плаву, минуя всякого рода вложения. Сколько угодно можно красиво отчитываться, предоставлять кучу графиков, документов и смет, но то, что мы видим, глядя в окно, и есть реальность. И если эта реальность оставляет желать лучшего и не предвещает ничего хорошего, популистских высказываний недостаточно. Яркий пример — в 2017 году в России был объявлен Год экологии. И именно в этом году происходит химическая травля омичей. Истинные виновники до сих пор не установлены. Плохо сработало правительство Омской области или правоохранительные органы? К сожалению, извечными проблемными местами в Омске являются транспорт, ЖКХ и здравоохранение», — сказала Татьяна Шнейдер в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Конкретных имён общественный деятель не назвала. Однако она уточнила, что имеет в виду «всех тех, кто сидит в правительстве Омской области годами».

Напомним, в марте 2017 года омичи начали массово жаловаться на резкий и неприятный запах газа. В марте было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха. Специалисты выяснили, что едкий запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. Виновника выбросов не нашли до сих пор.

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В октябре 2017 года в рамках глобальных перестановок в губернаторском корпусе ушёл в отставку глава региона Виктор Назаров. Врио губернатора стал уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

В конце октября, уже после назначения врио Буркова, ушёл в отставку министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров. Официальная формулировка — по собственному желанию, однако омичи сошлись во мнении, что Винокуров поплатился за этилмеркаптановый скандал.

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Что касается Кемеровской области, как уже сообщало ИА REGNUM, Аман Тулеев, находившийся в руководстве региона с 1990 года, в том числе на губернаторской должности с 1997 года, ушёл в отставку 1 апреля 2018 года. Врио главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв, который ранее, с марта 2018 года, занимал должность замгубернатора.

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