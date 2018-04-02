Ярославль, 2 апреля, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Лидер фракции КПРФ в Ярославской облдуме Александр Воробьев направил запрос губернатору области Дмитрию Миронову по вопросу размещения в регионе коммунальных отходов из Москвы. Об этом депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Yarregion.ru Свалка мусора

«В связи с обострением ситуации по мусорным полигонам в Подмосковье появляется информация о возможной проработке вопроса по использованию действующих и организации новых полигонов на территории Ярославской области для утилизации бытовых отходов с территории Москвы и Московской области. Фракция КПРФ считает недопустимым кулуарное принятие каких-либо решений по этим жизненно важным вопросам», — говорится в обращении.

Воробьев просит дать ответ, есть ли факты вывоза московского мусора в Ярославскую область или какие-либо планы у регионального правительства в этом направлении. Тема горячо обсуждается в социальных сетях после сообщения телеграм-канала «Ярполитика», который, не приводя доказательств, сообщил о фактах вывоза мусора в Переславский и Угличский районы. Ярославцы опасаются, что в регионе возникнет «второе Ядрово».

В правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сегодня не смогли как-либо прокомментировать эту ситуацию сославшись на отсутствие информации. Между тем сегодня большинство полигонов по захоронению мусора являются частными, и ничто не мешает принимать им мусор как из Москвы, так и любого другого региона России.