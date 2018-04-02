Москва, 2 апреля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне. Об этом 2 апреля сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Том Дюбуа. Приглашение (фрагмент)

По его словам, предложение было озвучено Трампом во время беседы с Путиным 20 марта. После этого, как напомнил Ушаков, произошёл «очередной сбой в двусторонних отношениях», последовала взаимная высылка дипломатов и закрытие консульств, и к обсуждению встречи стороны не возвращались.

«Если всё будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», — сказал помощник президента.

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил Agence France-Presse, что идея такой встречи исходила от американской администрации, но добавил, что планирование встречи ещё не началось.

Напомним, 20 марта Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах-2018. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе американской стороны.

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