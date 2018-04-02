Киев, 2 апреля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. 10 апреля президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Германию обсудит с канцлером Ангелой Меркель вопрос ввода в Донбасс миротворцев ООН. Об этом глава украинского государства заявил 1 апреля на встрече с жителями Мариуполя и Волновахи (Донбасс).

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«Почему это так важно? Потому что когда миротворцы будут везде, от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии. Она уйдет… И украинцы на оккупированных территориях будут думать: а зачем мы будем страдать, зачем остановлены заводы, демонтировано оборудование и вывезено в Россию, зачем растет безработица, зачем закрываются дома престарелых, зачем 15% детей не могут идти в школу, зачем закрываются детские сады? И объяснения оккупантов, что это защита «русского мира», никем уже не принимаются», — заявил Порошенко.

По его словам, пасхальное перемирие позволит ввести миротворцев в Донбасс.

«Проведя переговоры с канцлером Германии, президентом Франции, мы обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта. Это перемирие нам нужно как воздух. Поскольку в перемирии есть условия, по которым можно вводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета безопасности ООН. Чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы… Додавим Россию. Сейчас она находится в тотальной, полной изоляции. Никто её не поддерживает только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев», — добавил Порошенко.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в Донбассе не будет никаких миротворцев без согласия Луганска и Донецка.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», — написал Пушков в своем Twitter, комментируя слова Порошенко.

Кроме того замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука допускает, что позиция Германии по поддержке Украины в конфликте с Россией может измениться.

«Надеюсь, что нет. Но исходя из тех сложных условий, в которых происходило формирование нового правительства Германии, я бы не был таким уверенным… Мы иногда теряем чувство здравого смысла. Нам надо помнить, что каждая страна отстаивает свои собственные интересы, перед которыми общемировые и континентальные интересы выходят на второй план. К сожалению, негативный для Украины пример — это события вокруг «Северного потока-2»… Германия ставит свои интересы выше, чем нашего государства», — сказал Тука 2 апреля в эфире «112 Украина».

«В Германии назначение правительства проходило в непростых условиях, даже под угрозой внеочередных выборов. Наконец-то коалиция и правительство сформированы. Теперь нужно узнать, каким образом изменилась или не изменилась позиция Германии относительно РФ по событиям в Украине? Это будет главным вопросом, который будет подниматься во время встречи главы украинского государства с канцлером Германии», — пояснил Тука.

При этом депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник также считает, что «в Германии изменилась внутриполитическая ситуация в отношении Меркель».

«Сегодня вопрос миротворцев стал инициативой в том числе РФ, но в том контексте, который неприемлем для Украины… Сегодня Кремль научился очень удачно отвечать Украине на дипломатической арене… Нам надо обратить серьезное внимание на нашу дипломатическую риторику, усиливать её не только в контексте политико-дипломатических решений ситуации в Украине. Нужно говорить, что это наша, суверенная и неделимая территория, ссылаться на Будапештский меморандум, апеллировать к подписантам и гарантам, что надо делать действенные шаги по восстановлению нашей территориальной целостности», — пояснил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности — вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила, что миротворческая миссия ООН на Украине должна быть направлена на реализацию Минских соглашений.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о согласии с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

«После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: Ну, почему только на границе линии разделения? Сотрудники ОБСЕ перемещаются по все территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной. Я подумал — мы согласились. Мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию», — сказал Путин.