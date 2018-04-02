Москва, 2 апреля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В ближайшие два месяца на московском рынке недвижимости сложится благоприятная для приобретения жилья ситуация, считает директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в пресс-службе инвестиционно-строительного холдинга 3 марта.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

По словам Цветова, поправки в законодательство, которые могут привести к удорожанию жилья, ещё не вступили в силу, при этом ипотечные ставки продолжают снижаться, и застройщики спешат вывести в продажу как можно больше объектов на «старых» условиях.

«Для клиента это означает очень много дешёвого предложения. Однако уже с лета ситуация, скорее всего, начнет меняться, и хороших вариантов будет оставаться всё меньше, а затем цены могут пойти в рост. Поэтому лучше купить понравившуюся квартиру сейчас, а затем, когда ставки снизятся, рефинансировать ипотеку. Банки охотно идут на такую схему, так что её популярность будет расти. По данным ДОМ. РФ, на рефинансирование приходится около 7,5% от выданных в 2017 году ипотечных кредитов, а в 2018 году его доля может вырасти до 15−20%», — пояснил он.

Добавим, согласно проведённому ГК «А101» исследованию, почти половина покупателей квартир в проектах данного холдинга — люди в возрасте от 25 до 35 лет, которые намерены поселиться в Новой Москве. Около 53% покупателей планируют переехать в Новую Москву из соседних районов — ЮЗАО, ЮАО и Московской области, в том числе из считающегося престижным Юго-Западного района — 26,4%. В основном это сложившиеся пары: в официальном браке находятся 51% клиентов, в гражданском — 11%.

«Что интересно, у 52% всех покупателей есть собственное жильё в границах Москвы или в области, и абсолютное большинство этих квартир ничем не обременены — за них, например, не платится ипотека или рассрочка. Другими словами, у многих наших клиентов так или иначе, но давно решён «квартирный вопрос». Так, 43% тех, кто решил переехать в Новую Москву из ЮЗАО, жили там больше 11 лет. Однако во многих районах внутри МКАД люди сталкиваются с отсутствием в шаговой доступности рекреационных зон с насыщенной парковой инфраструктурой. Новая Москва готова ответить на подобный запрос обширной зелёной территорией и разнообразным ландшафтом. К тому же в Новой Москве у них появляется возможность переехать из старого жилого фонда в квартиру большей площади и с лучшей планировкой — многие клиенты интересуются в первую очередь двух‑ и трёхкомнатными квартирами», — отметил эксперт.

Он также добавил, что к концу 2018 года ставки по ипотечным кредитам опустятся ниже отметки 8% годовых, к концу 2019 — ниже 7%, и в трёхлетней перспективе ставки выйдут на уровень 6%. При этом ставки могут снизиться ещё сильнее, если банки и застройщики будут совместно разрабатывать выгодные условия покупки квартир для максимального круга покупателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в силу вступят поправки в федеральное законодательство, согласно которым требования к застройщикам будут ужесточены.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, проект «Новая Москва» изначально был придуман властями, чтобы освоить бюджетные средства и выселить людей за пределы Москвы. Однако в настоящий момент район предельно заброшен, и остаётся неясным вопрос реализации другой масштабной программы — так называемой «реновации».

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