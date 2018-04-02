Москва, 2 апреля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В сеть выложили финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий», который выйдет на экраны российских кинотеатров 5 апреля 2018 года, ролик был опубликован 2 апреля на официальном YouTube-канале проекта.

Постер х|ф «Гоголь. Вий», реж. Егор Баранов, Россия, 2018

Создатели фильма пошли на своеобразный маркетинговый ход — в описании к видео пользователям предлагается оставить комментарии, в которых нужно написать, за что они любят «Николая Васильевича». В этом случае все они получат шанс стать обладателями «нового iPhone».

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Стоит отметить, что авторы послания не уточняют, какого именно Николая Васильевича они имеют в виду — настоящего или того персонажа, который показан в фильмах Егора Баранова.

Его играет актер Александр Петров. Герою Петрова в новой картине предстоит оказаться в современной кинематографической фантазии, снятой по мотивам самой первой книги Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

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Напомним, герой считает, что его видения могут помочь в поимке загадочного убийцы, которого называют Всадник. В версии Баранова Хома Брут, помогающий Гоголю в делах, является матером восточных единоборств и по совместительству — экзорцистом.

В роли новой жертвы загадочного убийцы должна выступить возлюбленная Гоголя — Лиза. В фильме будет и другой женский персонаж, хорошо всем известный — покойная ведьма по имени Ульяна.