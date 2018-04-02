Луганск, 2 апреля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В течение недели более 20 случаев мародерства и грабежа произошло в населенном пункте Золотое со стороны украинских силовиков, заявил 2 апреля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает «Луганский информационный центр».

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, жители Золотого подали более 20 заявлений о том, что их грабили солдаты ВСУ. Так, среди нападавших были замечены военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которые занимаются мародерством и незаконно занимают жилые помещения.

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Марочко отметил, что, помимо мародерства и грабежей, украинские военные занимаются стрельбой из тяжелого вооружения в непосредственной близости от мирных жителей. Так, боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали «учить» солдат ВСУ стрелять из минометов. В результате украинские силовики начали стрелять по полю возле населенного пункта Счастье.

«По счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал», — сказал Марочко.

Напомним, украинская армия часто характеризуется крайне низки морально-психологическим состоянием военнослужащих, которые регулярно совершают грабежи, самоубийства, а также дезертируют вместе с боевым оружием.