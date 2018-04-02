Ярославль, 2 апреля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Строительства яслей на территории благоустроенной зоны отдыха на улице Матросова не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

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«С учетом того, что жители против строительства детских яслей на этой территории, значит, ясли там не нужны. Сегодня на совещании у мэра принято решение, что там ничего строиться не будет. Средства распределят по другим районам города, и эта территория, раз жители хотят видеть там зону отдыха в будущем, при корректировке генплана будет предоставлена для рекреации», — пояснил Александр Скворцов.

Заместителю главы территориальной администрации дано поручение встретиться с инициативной группой и довести до них это решение.

Напомним, 1 апреля жители высказались резко против возможного размещения яслей на территории единственной благоустроенной зоны отдыха на Суздалке.