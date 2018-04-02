Ярославль, 2 апреля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Ярославской области 100 объектов культурного наследия получат таблички с указанием на их статус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Семен Травин Дом Кислова в селе Толбухино, выявленный объект культурного наследия

Региональный ВООПИиК получил грант президента на развитие гражданского общества на реализацию проекта «Сохранение культурного наследия Ярославля и Ярославской области. К 50-летию «Золотого кольца России». Общая сумма финансирования проекта составляет 1,5 млн рублей. Всего в регионе около 5 тыс объектов культурного наследия. Большинство из них не имеет никаких указателей на статус.

«Летом на этих объектах, не имеющих в настоящий момент обозначений, говорящих об их статусе, появятся информационные таблички установленного образца, будут проведены субботники по благоустройству прилегающих к ним территорий», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член областного отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин.

Члены общества охраны памятников истории и культуры начали объезжать районы области для осмотра и фотофиксации 100 объектов культурного наследия. К настоящему моменту они объехали Даниловский, Любимский и Некрасовский районы. .