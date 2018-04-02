Москва, 2 апреля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Рынок нефти после пасхальных каникул 2 апреля вернулся к торгам в хорошем настроении, тем более что нашлись и фундаментальные поводы, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ArtseBie Нефть

«Баррель североморского сорта Brent к середине дня стоит $69,77 (+0,6%). В течение сессии цена может протестировать рубеж в $70, но пока потенциала дальнейшего роста не слишком много. За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке дают $65,21 (+0,4%)». — привела цифры эксперт.

Статистика по численности буровых установок в США за прошлую неделю показала снижение количества активы вышек, что стало для инвесторов «бычьим» сигналом.

«Здесь все ровно так, как обычно: участники торгов откровенно минорную информацию оставляют без внимания, слабо положительную — используют по максимуму», — пояснила Бодрова.

Теперь рынок сырья сосредоточится как минимум на двух моментах: поведении доллара, обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов (вторник и среда, как обычно) и новостях о сделке ОПЕК+.

«Тема с продлением соглашения по снижению сырьевой добычи и ее заморозке несколько утихла, но как только появится новые мнения или подробности на этот счет, «быки» оживятся», — считает эксперт.

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