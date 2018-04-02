Москва, 2 апреля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании подразделений туристической полиции в ряде российских городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Согласно решению министра, специализированные подразделения туристической полиции появятся в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Они будут образованы в срок до 5 мая в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности.

«В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля», — сообщила Ирина Волк.

Комплектовать подразделения туристической полиции будут сотрудниками территориальных органов МВД России, владеющими иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.

Сотрудники туристической полиции будут иметь на форменной одежде дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки установленного образца.

«Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений», — отметила Ирина Волк.

Для того, чтобы подразделения туристической полиции вовремя подготовились к началу работы, в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в документы, разработаны и утверждены нормы обеспечения материально-технических средств таких подразделений.

У Москвы уже есть опыт работы в этом направлении. Как напомнила официальный представитель МВД, с августа 2014 года функции туристической полиции возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.

«Его сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках и выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у зарубежных гостей города», — добавила Ирина Волк.

Читайте также: К ЧМ-2018 англоговорящих сотрудников метро Москвы отметят стикерами

Добавим, что в Санкт-Петербурге первый опыт по созданию подразделений из сотрудников, говорящих на иностранных языках, был получен еще в конце 1990-х годов. Тогда этих милиционеров, отличавшихся фуражками бордового цвета, прозвали «городовыми». Однако развития эта инициатива не получила и была свёрнута.

Читайте также: Полтавченко рассказал, чего хочется туристам в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев рассказал о том, что Смольный собирается запустить «уникальную программу» по обучению полицейских иностранным языкам, а финалом этой работы должно стать создание «полноценной туристической полиции».

Добавим, что туристическая полиция существует в целом ряде стран Европы и Азии, пользующихся популярностью у туристов, например, в Греции и Таиланде.