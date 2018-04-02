Москва, 2 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Минфин РФ разместил $500 млн среди российских банков. При этом, $425 млн получил один единственный банк, название которого не раскрывается. Средства были размещены под 1,4% годовых, причем совсем недавно Минфин сам занимал $4 млрд под почти 5% на зарубежных рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Тем временем инвесторы ожидают некоторого позитива от международного рынка акций на фоне предстоящего дивидендного периода. Стратеги Morgan Stanley говорят, что по их расчетом между мартом и маем на счета инвесторов должно поступить около 400 млрд долларов.

К слову, дивидендный период будет не только на международных рынках, но и в России. Этот фактор действительно способен поддержать российский фондовый рынок», — полагает эксперт.

Сегодня, 2 апреля, на торгах московской биржи курс доллара держится в районе 57 рублей 35 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 60 копеек. Индекс ММВБ располагается вблизи 2275 пунктов, котировки нефти марки Brent пытаются подобраться в 70 долларам за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap не может преодолеть отметку в 7000 долларов.

«Есть также и негативная новость для российского фондового рынка. Это задержание владельцев компании «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Структуры братьев владеют такими компаниями, как «Дальневосточное морское пароходство», «ННТП». Акции обоих эмитентов утром на ММВБ показывают негативную динамику.

Следствие подозревает братьев в хищении 2,5 млрд рублей при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и расширении Крестовского острова в Санкт Петербурге. Инвесторы опасаются, что задержание и уголовное дело может привести к аресту акций Магомедовых», — пояснил Задоя.

Если же посмотреть на российский валютный рынок, то здесь все остается без каких-либо существенных изменений. Скорее всего, что II квартал 2018 года будет довольно тяжелым для российского валютного рынка.

Есть риски снижения нефтяных цен, которые так и не могут пробиться выше отметки в 70 долларов за баррель, нарастание геополитической и дипломатической напряженности будет давить на российский рынок.

«Помимо этого, во II квартале 2018 года предстоят большие выплаты по внешним долгам. Все это должно привести к росту курса доллара в диапазон от 58 до 59 рублей уже в апреле. А к лету не стоит исключать подъема вплоть до 60 рублей за одну единицу американской валюты», — считает эксперт.

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