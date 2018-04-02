Ярославль, 2 апреля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Активист ОНФ Александр Кулаков подал жалобу в ФАС России, региональные УФАС и УФСБ на закупку по ремонту четырнадцати автомобильных дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском, Фрунзенском районах города Ярославля в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Начальная стоимость контракта — 514,9 млн рублей.

Https://city-yaroslavl.ru Отремонтированная дорога в Ярославле

По мнению Александра Кулакова, заказчиком — «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и его уполномоченным органом — департаментом государственного заказа Ярославской области незаконно укрупнен предмет закупки, возможно, в интересах определенного подрядчика.

«Обладая индивидуально-определенными свойствами (конструктивными и техническими характеристиками), каждый участок работ привлекает к торгам определенный круг исполнителей. Объединение в один лот ведет к отказу от участия в торгах лиц, заинтересованных в проведении работ на участке с определенным местом расположения и характеристиками. Это свидетельствует об ограничении конкуренции при проведении рассматриваемого аукциона», — указывает он в жалобе.

Такие желающие из числа потенциальных участников аукциона будут исключены, в том числе и по признаку чрезмерно высокой стоимости обеспечения заявки на участие в аукционе (47,8 млн рублей) и стоимости обеспечения исполнения контракта по итогам закупки (95,7 млн рублей).

Активист ОНФ отмечает, что необходимость формирования укрупненного лота должна быть подтверждена соответствующим техническим и экономическим анализом, обосновывающим возможный интерес одного подрядчика, способного провести работы в разных районах одновременно.

«Разделение данного лота на отдельные лоты по улицам привело бы к увеличению конкуренции, привлечению большего числа исполнителей. Укрупнение лота, в свою очередь, по нашему мнению, влечет за собой ограничение конкуренции при проведении торгов ввиду сокращения числа хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в аукционе, и приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств», — указывает активист ОНФ.

Вместе с тем проведение торгов разукрупненными лотами не препятствует одному более крупному хозяйствующему субъекту выиграть сразу несколько таких лотов.

Есть и еще один немаловажный момент: укрупнение лота, по мнению Александра Кулакова, кроме сокращения количества потенциальных участников, приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку госконтракты по итогам аналогичных закупок заключаются по цене, близкой к начальной максимальной стоимости контракта.

«Впоследствии для выполнения работ по данным госконтрактам привлекаются субподрядные организации, которым, вопреки небольшому снижению начальной стоимости, сумма выплат не увеличивается, а вся дельта остается у победителя закупки и растрачивается не на выполнение работ по предмету торгов, возможно — похищается», — отмечает Александр Кулаков.

На основании изложенного он считает, что документация о закупке не соответствует требованиям действующего законодательства. Автор просит УФАС приостановить процедуру закупки, провести проверку документации на соответствие нормам законодательства и выдать предписание о приведении документации в соответствие законодательству.

В свою очередь, УФСБ по Ярославской области он просит провести оперативную проверку городских и областных чиновников на причастность к возможному «затачиванию» закупочной документации с укрупненным предметом торгов под заранее определенного подрядчика, с которым, вероятно, планируется заключить госконтракт без торгов в силу намеренного отстранения других участников. В случае установления в действиях должностных лиц «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и департамента государственного заказа Ярославской области признаков преступления передать материалы в Следственный комитет по Ярославской области для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.