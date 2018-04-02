Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В петербургском пассажирском порту «Морской фасад» ведутся работы по реконструкции пункта пропуска, что позволит принимать не только пассажиров, но и грузы, а именно — грузовой автотранспорт. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил журналистам глава «Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин.

Portspb.ru Порт «Морской фасад»

Формально у порта есть статус грузопассажирского, но фактически у «Морского фасада» не было возможности обрабатывать прибывающий на паромах грузовой автотранспорт (трейлеры), пояснил Каширин.

Он подчеркнул, что слово «грузопассажирский» не должно вводить в заблуждение и что строительство отдельного грузового терминала в центре Петербурга, в пределах которого находится «Морской фасад», не планируется.

В настоящее время ведутся предварительные работы, готовится рабочая документация. Завершить реконструкцию пункта пропуска планируется в 2019 году. Инвестиции в проект составили 460 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года «Морской фасад» принял 247 круизных лайнеров и 2 парома. Пассажиропоток порта составил 562 тыс. пассажиров, что на 23% больше, чем годом ранее. На 2018 год запланирован 7-процентный рост числа судозаходов и пассажиропотока (до 600 тысяч пассажиров).