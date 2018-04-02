Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Петербургская городская морская судоходная компания должна начать свою работу в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в понедельник, 2 апреля, рассказал журналистам глава «Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин.

Portspb.ru Пассажирское судно в порту «Морской фасад»

В настоящее время пассажирский порт выполняет только транзитную функцию, и для того, чтобы увеличить число судозаходов и пассажиропоток, а также прибыль, и предполагается создать свою компанию, пояснил Каширин.

«Морской фасад» уже провел предварительные переговоры с потенциальными инвесторами, выбрать инвестора предполагается в течение 2018 года. В этом же году предполагается купить первое судно и провести все необходимые организационные действия для создания судоходной компании.

Первое (как и последующие) судно предполагается купить за 110−120 млн евро, ходить оно будет в порты Балтийского и Северного морей, в том числе, в будущем, Калининград, рассказал Каширин. Запуск первой линии намечен на 2019 год.

Глава компании также сообщил, что по итогам 2017 года пассажирский порт принял 247 круизных лайнеров и 2 парома. Пассажиропоток составил 562 тыс. пассажиров, что на 23% больше, чем годом ранее. На 2018 год запланирован 7-процентный рост числа судозаходов и пассажиропотока (до 600 тысяч пассажиров).