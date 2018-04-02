Рыбинск, Ярославская область, 2 апреля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Город Рыбинск Ярославской области получит в 2018 году дополнительно 200 млн рублей на ремонт дорог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Rybinsk.ru Рыбинск

В этом году начнем приводить в порядок дороги Рыбинска. Для этого из федерального бюджета Ярославской области выделили 200 миллионов рублей. Благодарю Президента Владимира Путина и руководство Минтранса за такую поддержку. Рыбинск — второй по величине город региона. Здесь расположены наши флагманские промышленные предприятия. Но 70% рыбинских дорог разбиты и требуют ремонта. Постепенно будем исправлять ситуацию», — написал Дмитрий Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, второй по величине город Ярославской области чувствовал себя «забытым». В отличие от Ярославля он не вошел в программу «Безопасные и качественные дороги», сократились поступления из регионального бюджета на благоустройство.