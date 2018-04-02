Ставрополь, 2 апреля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 2 апреля отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о социально-экономическом положении в регионе — в частности, он доложил президенту, что в регионе не закрыто ни одного дома культуры, а также предложил сделать Ставропольский край пилотным по реализации целого ряда программ. Стенограмма встречи опубликована на сайте президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, глава Ставрополья сообщил президенту, что в регионе «загодя» началась работа по исполнению задач, поставленных в послании перед Федеральным собранием РФ. В числе готовых к реализации губернатор назвал проект «Детская медицина», а также проект больничного корпуса краевой больницы.

Владимиров также сообщил, что в регионе активно ведется работа по вовлечению людей в «программу обустройства собственной территории». Так, по программе «Городская среда» в 2017 году было выделено 609 млн рублей, в 2018 — уже 694 млн.

«У нас больше 200 дворовых территорий, сделали 21 городскую площадку», — сообщил Владимиров. Он добавил, что на голосование по определению следующих «кандидатов» на благоустройство пришли 471 тыс. человек — почти половина от всех избирателей. И финансированием на эти цели край полностью обеспечен.

Помимо этого, в регионе действует и еще одна, собственная, программа местных инициатив — на этот год из бюджета на нее выделено 300 млн рублей. В 2017 году в рамках этой программы было выполнено 119 объектов.

Глава края обратился к президенту с предложением — сделать Ставропольский край пилотным регионом по реализации программы борьбы с онкозаболеваниями.

«Мы подготовили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тысячи квадратных метров. Хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления. Потому что у нас старый корпус, и сегодня 43 процента людей, которые лечатся в Ставрополье, не являются жителями Ставрополья, а практически со всех близлежащих территорий к нам приходят», — пояснил Владимиров.

Кроме того, по мнению губернатора, Ставрополье может стать пилотным и в реализации ряда программ культурного направления. Он также отметил, что за последнее время ни один из действующих домов культуры в регионе не был закрыт.

«Вы в прошлом году приняли решение о финансировании сельских домов культуры. Нам дали 156 миллионов рублей. Построили два новых и 19 домов культуры отремонтировали. Это беспрецедентно», — сказал Владимиров, добавив, что в этом году на ремонт ДК направят 300 млн рублей.

«Хорошо. Давайте посмотрим», — отреагировал на предложения Владимирова Путин.

Отметим, что о планах создания онкологического центра власти Ставрополья заявили в начале марта. А примерно тогда же в СМИ появилась информация, что записаться по sms — такая возможность была введена не так давно, именно с целью облегчить процедуру записи к врачу — по сути, не работает. Жители региона жаловались, что после отправки сообщения на номер, указанный на сайте медучреждения, ответа приходится ждать по несколько недель.

Добавим, что 1 марта в своем послании Владимир Путин заявил, что Россия должна выйти на новый уровень по борьбе с онкозаболеваниями.

«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию», — отметил президент.