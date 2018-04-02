Ростов, Ярославская область, 2 апреля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. 18−19 мая в Ростове Великом пройдет V юбилейный Всероссийский гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха — X веков традиций». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

НП «МОТ «Золотое кольцо» Ростовская уха

Свой первый юбилей фестиваль отпразднует с подобающим размахом и впервые пройдет в несколько этапов и на нескольких площадках.

Этот год для фестиваля особенный, юбилейный. Мы не только решили продлить этот «праздник ухи», но и приготовили немало интересных и новых «изюминок» в честь юбилея проекта. Несмотря на то, что общая концепция фестиваля не меняется, мы надеемся сделать его еще более масштабным, уху еще вкуснее, а географию участников еще колоритнее» — сказала президент НП «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

18 мая фестиваль стартует в туристическом комплексе «Ростовский» кулинарным состязанием «Холодная кухня» — это совместное приготовление ухи в 300-литровом «Царь-котле», после чего пройдет командный караоке-батл.

19 мая на Соборной площади Ростова Великого состоятся командные соревнования по приготовлению ухи на «Кубок Сабанеева», торжественное награждение команд, вечерняя дискотека «Рыбацкие пляски», а для самых выносливых программа «Ночь в музее» на территории Ростовского кремля.