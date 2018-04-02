Екатеринбург, 2 апреля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил исковые требования руководителя общественной организации «Защитники Отечества» Николая Рябчевского без удовлетворения. Общественник обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, после высказывания протоиерея Евгения Попиченко, в котором он сравнил руководителя Советского государства Владимира Ленина с Гитлером, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мария Шевченко Участники пикета в поддержку Николая Рябческого в Екатеринбурге

Николай Рябичевский представлял свою позицию самостоятельно. Он подчеркнул, что выступил с иском не против РПЦ, а против конкретного священника допустившего публично некорректное высказывание в отношении Владимира Ленина, назвав его «одной стороной монеты» с Гитлером.

Он сообщил, что долгое время находился в организации носившей имя Ленина — Комсомоле, а затем в КПСС, которые ставили перед страной и людьми великие цели во благо родины и человека, и потому сравнение Ленина с Гитлером считает оскорбительным для себя и десятков тысяч жителей России.

«Пусть он (Евгений Попиченко — ИА REGNUM) занимается великим благими делами, освещая и просвещая, умиротворяя души человеческие, чтобы у нас люди жили не одним днем в рамках потребительства. Но влезать в мирские дела такими неаккуратными способами мне кажется, как человеку, за плечами которого прожита большая и ответственная жизнь с людьми, с оружием в разных частях Советского Союза, нельзя. Я хотел бы, чтобы мы у себя в стране соблюдали законы божии и законы государства и были очень аккуратны в своих высказываниях и заявлениях», — заявил в суде Николай Рябичевский.

Он также сообщил, что с гордостью носит медаль «За воинскую доблесть» с профилем Владимира Ильича Ленина, учреждённую правительством Советского Союза в ознаменование 100-летия со дня рождения основателя Советского государства.

Евгений Попиченко в суд явился вместе с юристом из Екатеринбургской епархии.

«Я считаю, что Вы (Николай Рябчевский — прим. ИА REGNUM) — не заинтересованное лицо. Данные требования не подлежат удовлетворению. Фраза Евгения Попиченко не содержит фактов, она выражает только его личное мнение», — заявил защитник протоиерея.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Екатеринбурге состоялось предварительное заседание Верх-Исетского районного суда, на котором иск Николая Рябчевского был принят к рассмотрению.

Ранее Евгений Попиченко в ходе дискуссии о переименовании Свердловской области и улиц в Екатеринбурге позволил себе сравнить Владимира Ленина с Гитлером в эфире телеканала «Союз», а впоследствии его слова были транслированы в «Православной газете». В свою очередь Николай Рябчевский считает, что подобными высказываниями священнослужитель оскорбил его и десятки тысяч граждан России, в связи с чем, он требует от Евгения Попиченко публичных извинений, а также указал в иске, что считает подобные высказывания «разжиганием ненависти».

Напомним, что перед началом судебного заседания в Екатеринбурге возле здания, в котором расположен Верх-Исетский районный суд состоялся пикет в поддержку позиции Николая Рябчевского. Около десятка горожан вышли с плакатами «Мы за ветеранов и В. И. Ленина» и «Нет десоветизации». Участники пикета сообщили, что считают недопустимым сравнение основателя Советского государства трудящихся Владимира Ленина с преступником Гитлером.