Степанакерт, 2 апреля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Ожидания Нагорного Карабаха от международного сообщества не оправдались. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, говоря о военной агрессии со стороны Азербайджана в апреле 2016 года. При этом он добавил, что ряд государств, в частности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, предприняли шаги, чтобы оказать давление на Азербайджан.

Арцахпресс Давид Бабаян

По его словам, азербайджанская агрессия была предотвращена благодаря Армии обороны Карабаха и триединству Армения — Карабах — диаспора, а сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли некоторые шаги в этом направлении в непубличной форме.

«Есть страны, которые не смогли сдержать агрессию, в то время как другие, такие как Турция, Пакистан, напротив, поощряли ее. Таким образом, существует конфликт интересов на международном уровне, различные геополитические подходы и т.д. Все это указывает на то, что в случае агрессии полагаться на кого-либо бессмысленно. Наш залог успеха сегодня и всегда обусловлен мощной армией и единством всех армян», — цитирует Бабаяна «Арцахпресс».

Коснувшись воинственной политики Азербайджана Бабаян отметил, что враг, который уже заявил об амбициях на Ереван и Зангезур, не оставляет никакой альтернативы.

«Если Азербайджан продолжит свою агрессивную политику, угрожая безопасности нашей страны, то мы неизбежно перенесем военные действия на вражескую территорию. К сожалению, даже спустя не два, а тридцать лет наш враг не воспринимает иначе принуждение к миру», — добавил Бабаян.