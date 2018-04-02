Оренбург, 2 апреля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов считает, что лишь одна отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева — это недостаточная плата за столь трагические последствия, к которым привёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат отметил, что, по его мнению, в отставку должны уйти должностные лица, начиная с муниципального уровня и заканчивая федеральным.

Mchs.gov.ru Владимир Пучков

«Я думаю, должен уйти в отставку министр МЧС РФ Владимир Пучков, ибо эта система не только безответственности Кемеровской области. Такая же система безответственности сформирована, и в Оренбургской области, наверное, и в других регионах. У нас конкретное доказательство на орской трассе 2—3 января 2016 года, когда никто ни за что не ответил до настоящего времени. Генерал Пётр Иванов ушёл заместителем начальника академии МЧС в Санкт-Петербург. Вот его перемещение по должности. Поэтому, я считаю, на федеральном уровне должен уйти в отставку министр МЧС Пучков, а также его заместители, кто отвечал за работу с регионами», — сказал Фролов.

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Также, по мнению парламентария, сложить полномочия вслед за губернатором Аманом Тулеевым обязан и его заместитель, отвечавший за работу МЧС. При этом Владимир Фролов подчеркнул, что первый замгубернатора однозначно отвечает за работу согласования органов власти по вопросам ГОиЧС.

«В отставку должны быть отправлены и руководители гражданской службы ГОиЧС, и все контролирующие органы, которые принимали этот комплекс (ТРЦ «Зимняя вишня»), и должностные лица, а также те, кто проводил проверки. Это в первую очередь госстройнадзор, госинспекция по вопросам госэкспертизы. И конечно глава города Кемерово Илья Середюк. Кто согласовывал это здание, кто принимал это здание в городе — они должны быть уволены. Скорее всего, была госкомиссия по приёмке этого торгового комплекса. Кто подписывал, кто контролировал? Эти лица в горадминистрации должны покинуть свои должности с соответствующими выводами», — считает оренбургский парламентарий.

По мнению депутата, ситуация не должна ограничиваться только отставками этих должностных лиц. Следствием трагического происшествия должны стать уголовные дела в отношении конкретных чиновников. Вместе с тем, по мнению Фролова, никто из должностных лиц органов госвласти не понесёт уголовную ответственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово возник пожар в крупном торговом центре. Погибли 64 человека, среди которых большинство — это дети. 28 марта в России объявили днём общенационального траура. В стране начались тотальные проверки торгово-развлекательных комплексов, которые показали множество нарушений противопожарных правил и потенциальную опасность, грозящую повторением кемеровского варианта.