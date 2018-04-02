Москва, 2 апреля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что если Великобритания закроет российское торговое представительство, то это не останется без ответа.

Флаг Великобритании

«В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации», — сказал Песков, уточнив, что каждый такой шаг находит впоследствии ответ.

«Поэтому давайте не будем забегать вперед», — предложил Песков.

Так Песков ответил на вопрос, будет ли какая-то реакции России в случае закрытия ее торгпредства в Лондоне.

Ранее о том, что в связи с так называемым делом Скрипаля может быть закрыто торгпредство России в Британии сообщала газета The Telegraph. Источник издания назвал торгпредство «логовом шпионов».

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Напомним, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания 4 марта. Инцидент в Солсбери привел к резкому обострению отношений Москвы и Лондона.

Британская сторона обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, однако при этом не уточняет ни природу отравляющего вещества, ни его источник. Москва категорически отвергает обвинения.