Ярославль, 2 апреля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Член общественной палаты России Дмитрий Носов не являлся работником мэрии Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Носов и Владимир Слепцов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший профессиональный спортсмен Дмитрий Носов сделал феноменальную карьеру в мэрии Ярославля. За десять дней он успел побывать кандидатом на должность первого заместителя мэра и заместителем мэра по внутренним вопросам и покинуть Ярославль. Сейчас он уехал в столицу и обещает заботиться о ярославцах издали. Оказывается, Носов никогда в мэрии не работал.

«Распоряжением мэрии города Ярославля Носов Дмитрий Юрьевич был назначен советником мэра города Ярославля на общественных началах — 01.02.2018 . Он по прежнему советник мэра на общественных началах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

В мэрии Ярославля не в первый раз играют с реальным и номинальным статусом. Например, архитектора Илью Клягина сначала представляли главным архитектором города, позднее же выяснилось, что он также является советником на общественных началах. В сфере строительства городскую власть активно представляет другой советник — Феликс Ходанович, который зачастую действует как чиновник, не занимая никаких официальных постов.