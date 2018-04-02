Москва, 2 апреля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В ближайший четверг, 5 апреля, Москву ожидает значительное потепление до +14°C и такая температура воздуха продержится несколько дней, сообщает Росгидромет.

Весна

В среду дневная температура воздуха составит +7…+9°C, а уже на следующий день ветер изменит направления с юго-западного на южное и юго-восточное, и принесет в центральные регионы России значительное потепление.

При этом в столице ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

К выходным температура повысится еще сильнее и составит до +18°C.

В течение недели ночные температуры будут опускаться до 0…+7°C.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что снег в Москве и Подмосковье полностью растает только к 25 апреля.