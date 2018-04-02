Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Военными комиссариатами Западного военного округа (ЗВО) весной 2018 года будут направлены на военную службу около 44 тысяч граждан призывного возраста. Это на 10% меньше аналогичных показателей весеннего призыва 2017 года, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 апреля, в пресс-службе ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного штаба (ныне штаб ЗВО)

Призыв пройдет на территории 26 субъектов Федерации, входящих в зону ответственности ЗВО. К работе по отбору призывников приступили 1015 призывных комиссий. В них принимают участие родители призывников и представители общественных организаций.

«Большинство молодых солдат отправятся служить в воинские части, дислоцированные в пределах ЗВО, а также в другие военные округа, флота, различные виды, рода войск. Первые отправки молодого пополнения в войска состоятся в середине апреля и продлятся до середины июля текущего года», — говорится в сообщении Западного военного округа.

В руководстве ЗВО обещают, что все мероприятия весенней призывной компании будут максимально открыты для общественного контроля. Родители призывников сопроводят будущих солдат к местам службы, а в штабе округа открыта горячая линия по вопросам призыва — тел. 8(812)494−26−00; 8(812)494−26−06.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Вооруженные силы РФ из Санкт-Петербурга планируется призвать 2 тыс. 725 человек. Призывная кампания в стране продлится с 1 апреля по 15 июля 2018 года.

Как сообщил на селекторном совещании 2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу, в целом на военную службу в этот весенний призыв планируется призвать 128 тыс. человек, в том числе 113 840 молодых людей — для Вооружённых Сил. Это на 10% меньше, чем прошлой весной.

«Молодой человек, если ему меньше 27-ми лет и ранее он был признан ограниченно годным к военной службе, при желании может пройти повторное медосвидетельствование и при отсутствии противопоказаний отдать свой долг Родине», — отметил министр обороны.

Призывники, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, с 2017 года имеют право заменить прохождение службы по призыву на службу в армии по контракту.