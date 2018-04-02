Астана, 2 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Северо-Казахстанской области 3 и 4 апреля из-за потепления ожидается повышение уровня воды в реках, сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального департамента по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на «Казгидромет».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

В ведомстве отметили, что на фоне повышения температуры произойдет усиление снеготаяния, формирования талого стока и как следствие — подъем уровня воды в реках и подтопления пойменных участков.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям рекомендовали принять необходимые меры.

Напомним, 20 марта Северо-Казахстанская область перешла на режим повышенной готовности к паводку. Для ликвидации последствий подтопления в регионе готовы к работе более 1 тыс. единиц техники, 207 мотопомп и 23 насоса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 6 апреля ожидается повышение уровня воды в реках двух областей Казахстана. Со 2 по 6 апреля произойдет повышение уровня воды еще в четырех регионах.