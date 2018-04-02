Москва, 2 апреля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в Каспийск (Дагестан), заявил на селекторном совещании с руководством Минобороны РФ министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Корабли Каспийской флотилии

По его словам, решение о переводе флотилии принято. В Каспийске в настоящее время уже началась стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания и жилье для военнослужащих.

«Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — сказал Шойгу.

Перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе, добавил министр.

Кроме того, российскому ВМФ должны передать сразу 5 кораблей до 1 июня: два выйдут из ремонта, а три — новые.

Ранее сообщалось, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году.