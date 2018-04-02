Махачкала, 2 апреля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Дагестане отправлен в отставку министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов. Он добровольно подал прошение об освобождении от должности и получил одобрение главы региона.

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«Сегодня, 2 апреля, врио главы Дагестана Владимир Васильев на очередном совещании с представителями органов исполнительной власти принял заявление об отставке врио министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова», — пишут «Махачкалинские известия».

По данным издания, замену главе минздрава, скорее всего, найдут в парламенте. В числе наиболее вероятных кандидатур на освободившееся место называют депутата народного собрания Дагестана, главного врача республиканского лечебно-консультативного центра косметологии Зумруда Бучаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Дагестана Танка Ибрагимов был назначен на должность министра здравоохранения региона в феврале 2013 года бывшим в то время руководителем республики Рамазаном Абдулатиповым. Он вернулся в Дагестан из Москвы, где работал заведующим кафедры ортопедической стоматологии факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова.

Ибрагимов — доктор медицинских наук, профессор, имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

Напомним, 28 марта в миздраве РД была проведена выемка документов. Местные СМИ со ссылкой на источники в СКР по региону сообщали, что следственные мероприятия в ведомстве проводились в связи с расследованием уголовного дела в отношении заместителя министра Хаджимурада Мирзабекова. Его и еще ряд должностных лиц подозревают в хищении около 105 млн рублей, выделенных на покупку медицинского оборудования.