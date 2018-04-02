Москва, 2 апреля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС проходят плановое оснащение новыми крылатыми ракетами «воздух-земля» Х-101. Об этом заявил 2 апреля глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Ту-95МС вооруженный КРБД Х-101

В ходе селекторного совещания министр отметил, что оснащение новыми боеприпасами идёт «в соответствии с графиками».

«Вначале поговорим, как решаются задачи развития парка самолётов Ту-160 и Ту-95МС. Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев на заводах выполняются их ремонт и модернизация. В соответствии с графиками самолёты оснащаются новыми ракетами Х-101», — подчеркнул Шойгу.

Также глава оборонного ведомства РФ сказал, что в ходе совещания участники обсудят то, как авиаконцерн «Туполев» справляется с поставленными задачами по модернизации «стратегов».

Как сообщало ИА REGNUM западное сообщество военных экспертов по достоинству оценило планы России, сделавшей ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2. Специализированное издание The National Interest назвало эти действия «разумным способом развития стратегической авиации».

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По соображениям экспертов издания, сверхзвуковые стратегические ракетоносцы, которые будут оснащаться усовершенствованными двигателями, станут «настоящим кошмаром» для блока НАТО.

Благодаря новым двигателям, пишет журнал, максимальная дальность полета «стратега» увеличится примерно на 1 тыс. км. Самолеты также оснастят крылатыми ракетами нового поколения.

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