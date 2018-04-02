Берн, 2 апреля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. 1 апреля швейцарские спасатели обнаружили тела трех человек, погибших в результате схода снежной лавины. Инцидент произошел на Алечском леднике в кантоне Вале, сообщает немецкое издание Bild.

Лавина

Сход снежной массы произошел субботним вечером 31 марта на высоте 2450 метров. Под лавину попала группа лыжников из пяти человек.

Свидетели вызвали службу спасателей, которая успела откопать из-под завалов двух человек, получивших незначительные повреждения. Из-за плохих погодных условий спасательную операцию пришлось отложить на следующий день.

Министерство иностранных дел Испании подтвердило, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Испании. Прокуратура Швейцарии начала расследование. Следователи выясняют, покинули ли туристы пределы разрешенной для лыжного спуска территории.

Спасатели сообщают, что в эти ближайшие дни на южных альпийских склонах сохраняется угроза схода снежных лавин. Уровень опасности оценивается в 4 балла по пятибалльной шкале.