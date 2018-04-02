Моральная отставка: «Медведев должен уйти следом за Тулеевым»
Екатеринбург, 2 апреля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после произошедшего в торгово-развлекательном центре города Кемерово пожара, унесшего жизни многих людей, должен уйти в отставку следом за бывшим главой Кузбасса Аманом Тулеевым. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
«Глава правительства Медведев должен уйти следом за Тулеевым в отставку. Ведь именно он как руководитель хозяйственного блока отвечает за тот бардак в сфере строительства, контроля и противопожарной безопасности», — считает депутат.
Отметим, что ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что торговый центр «Зимняя вишня» в городе Кемерово функционировал без необходимых разрешительных документов.
Напомним, что ранее уральский блогер Сергей Колясников заявил, что не меньшая ответственность лежит и на главе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Владимире Пучкове, а также на мэре Кемерово Илье Середюке.
Как сообщало ИА REGNUM, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово 25 марта, в результате которого погибли 64 человека, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля заявил о своей досрочной отставке, так как морально не может работать с «таким тяжелейшим грузом». Отставка была принята, и в тот же день назначен врио главы Кузбасса — Сергей Цивилёв.