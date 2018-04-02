Екатеринбург, 2 апреля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после произошедшего в торгово-развлекательном центре города Кемерово пожара, унесшего жизни многих людей, должен уйти в отставку следом за бывшим главой Кузбасса Аманом Тулеевым. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Глава правительства Медведев должен уйти следом за Тулеевым в отставку. Ведь именно он как руководитель хозяйственного блока отвечает за тот бардак в сфере строительства, контроля и противопожарной безопасности», — считает депутат.

Отметим, что ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что торговый центр «Зимняя вишня» в городе Кемерово функционировал без необходимых разрешительных документов.

Напомним, что ранее уральский блогер Сергей Колясников заявил, что не меньшая ответственность лежит и на главе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Владимире Пучкове, а также на мэре Кемерово Илье Середюке.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово 25 марта, в результате которого погибли 64 человека, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля заявил о своей досрочной отставке, так как морально не может работать с «таким тяжелейшим грузом». Отставка была принята, и в тот же день назначен врио главы Кузбасса — Сергей Цивилёв.